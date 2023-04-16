  • Alwasat News
Atwasat

المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 05:57 مساء
المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت
جانب من اجتماع المشري مع اللجنة المشكلة من مجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية. (المجلس)
alwasat radio

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد تلك المشروعات.

وشكَّل مجلس الدولة لجنة سداسية تشارك لجنة سداسية أخرى مشكلة من مجلس النواب (لجنة 6+6) للانتهاء من القوانين الانتخابية التي تسعى البعثة الأممية إلى إجرائها قبل نهاية العام الجاري.

الاجتماع يبحث الآليات التي ستتبعها لجنة إنجاز قوانين الانتخابات
واجتمع المشري مع أعضاء اللجنة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، إذ استمع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وإلى المشاكل العراقيل التي تواجه عملهما.

- لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
- مجلس الدولة: لجنة «6+6» تبادلت وجهات النظر حول استراتيجية عملها
- لجنة «6+6» تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة في طرابلس

المشري: يجب حل المسائل التي عرقلت الانتهاء من قوانين الانتخابات
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات التشريعية في أقرب الوقت، وعقد العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقًا في هذا الشأن، وضرورة الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد المحال المتخصصة في بنغازي
ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد المحال المتخصصة في بنغازي
اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة الإسلامية
اجتماع حكومي يبحث مواجهة الحملات التي تحاول المس بالعقيدة ...
الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي بشأن ملف المعيدين
الدبيبة يصدر 4 توجيهات إلى وزارتي المالية والتعليم العالي بشأن ...
المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت
المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات ...
ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية (الأحد 16 أبريل 2023)
ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية (الأحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة ......
المزيد
الدبيبة أصدر قرارًا باعتبار 27 رمضان «يوم القرآن»
الدبيبة أصدر قرارًا باعتبار 27 رمضان «يوم القرآن»...
إصابة شخص في حادث مروري سببه السرعة الزائدة في طرابلس
إصابة شخص في حادث مروري سببه السرعة الزائدة في طرابلس...
لمواجهة التنصير والإلحاد.. الدبيبة يطالب هيئة الأوقاف بتكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية
لمواجهة التنصير والإلحاد.. الدبيبة يطالب هيئة الأوقاف بتكثيف......
ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية (الأحد 16 أبريل 2023)
ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار اليورو في السوق الموازية ......
المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت
المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء ......
المزيد