المشري يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة إنجاز مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات في أقرب وقت، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد تلك المشروعات.

وشكَّل مجلس الدولة لجنة سداسية تشارك لجنة سداسية أخرى مشكلة من مجلس النواب (لجنة 6+6) للانتهاء من القوانين الانتخابية التي تسعى البعثة الأممية إلى إجرائها قبل نهاية العام الجاري.

الاجتماع يبحث الآليات التي ستتبعها لجنة إنجاز قوانين الانتخابات

واجتمع المشري مع أعضاء اللجنة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، إذ استمع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وإلى المشاكل العراقيل التي تواجه عملهما.

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