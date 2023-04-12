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لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:47 مساء
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
باتيلي متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الإثنين 24 أكتوبر 2022. (أرشيفية: لقطة من الفيديو)
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عرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر ذات صلة أن باتيلي بعث بمذكرة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأعضاء اللجنة في سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية ـ الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة في العام 2023.

وأعرب باتيلي في مذكرة بعث بها أمس (تاريخ 11 أبريل 2023) عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

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وأضاف المبعوث الاممي قائلا: «إنني على ثقة بأنني سأتلقى ردكم في أقرب فرصة ممكنة بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة من خلال إجراء الانتخابات هذا العام».

ممثلو «النواب» و«الدولة» في لجنة «6+6»
وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

وفي 29 مارس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6». وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

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