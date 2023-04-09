تأخر إصدار الأحكام وأوضاع السجون في نقاش بين اللافي وحليمة إبراهيم

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم أوضاع السجون ومسألة تأخر إصدار الأحكام في عدد من القضايا.

واجتمع الطرفان، صباح اليوم الأحد، وتطرقا إلى مسألة تأخر الأحكام والتي تسهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

دعوة إلى معاملة السجناء بشكل إنساني

ودعا اللافي إلى ضرورة ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

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وأعربت وزيرة العدل عن الالتزام من جانب حكومتها بتحسين أوضاع السجناء، والتأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.