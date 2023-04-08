الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 8 أبريل 2023)

ارتفع سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية إلى 5.10 دينار، مقابل 5.095 المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.
واستقر سعر صرف كل من اليورو عند 5.48 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار اليوم السبت مقارنة بأسعار الخميس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
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ثبات في سعر صرف الليرة والذهب عيار 18
كما لم يتغير سعر صرف كل من الليرة التركية (0.27 دينار)، والدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار ليبي، كذلك استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 245 دينار.
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