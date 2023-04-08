الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 8 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية إلى 5.10 دينار، مقابل 5.095 المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف كل من اليورو عند 5.48 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار اليوم السبت مقارنة بأسعار الخميس، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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