الصين تشتري 18 طنا من الذهب لتعزيز اليوان ومنافسة الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

اشترى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، 18 طنا من الذهب خلال مارس الماضي، فيما تتصدر الصين مشتريات الذهب عالميًا للشهر الخامس على التوالي، فمنذ نوفمبر الماضي اشترت 120 طنا من الذهب.

ويبلغ إجمالي الاحتياطي الصيني من الذهب الآن 2068 طنا، بحسب موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وهذا آخر تحديث للاحتياطي الصيني بعد أن زاد احتياطي الذهب العالمي بمقدار 52 طناً في فبراير، مرتفعاً للشهر الحادي عشر على التوالي، حسبما قال مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي.

مستويات قياسية جديدة

ويرى محللون بأن هيمنة الصين على سوق المعادن الثمينة، يغير المشهد الاستثماري تمامًا ويخلق قيمة مضافة للمستثمرين، ويرجح البعض بأن الذهب سينطلق لمستويات قياسية جديدة مدعومًا بهذه المشتريات، في ظل شيوع عدم اليقين في الأسواق.

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ويتوقع محللون أن تستمر الصين في بناء احتياطي الذهب الرسمي لها، في إطار سعيها لبناء مصداقية لليوان الصيني في ظل منافسته للدولار الأميركي كعملة احتياطي عالمي، وتبنيها في التجارة العالمية.

وتسعى الدول في الوقت الحالي لتنويع محافظها النقدية الأجنبية ما بين الذهب والعملات الأخرى بعيدًا عن الدولار.