«5+5» تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات وتبادل المحتجزين بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي اليوم السبت «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة».

وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا».

وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

اجتماع 5+5 المقبل في سبها

ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفق البيان.

وانطلقت مساء الجمعة في قصر المؤتمر بفندق الفضيل «جليانة» في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

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وخلال افتتاح الاجتماع، اعتبر باتيلي، أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا «رمز لوحدة وسيادة ليبيا»، حاثا المشاركين «على عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا.. أطفالكم الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص».

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)