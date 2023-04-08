  • Alwasat News
Atwasat

«5+5» تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات وتبادل المحتجزين بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 11:15 صباحا
«5+5» تؤكد الاستعداد لدعم تأمين الانتخابات وتبادل المحتجزين بأسرع وقت
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
alwasat radio

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي اليوم السبت «استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة». 

وحث المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية «على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، كما توافق المجتمعون في بنغازي على «البدء في إجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا».

وأشار البيان أيضا إلى «تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت»، وعبر المجتمعون «عن تقديرهم لمبادرة القيادة العامة بالإفراج عن ستة من الموقوفين لديهم من أبناء المنطقة الغربية على قضايا أمنية».

اجتماع 5+5 المقبل في سبها
ومن المقرر الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها، جنوب البلاد، وفق البيان.

وانطلقت مساء الجمعة في قصر المؤتمر بفندق الفضيل «جليانة» في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، بحضور الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

- باتيلي يشيد بالقيادات الأمنية والعسكرية ويزور سبها خلال اليومين المقبلين
- باتيلي: اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي رمز للوحدة والسيادة
- بحضور باتيلي.. انطلاق اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا في بنغازي

وخلال افتتاح الاجتماع، اعتبر باتيلي، أن اجتماع القيادات العسكرية والأمنية من شرق وغرب ليبيا «رمز لوحدة وسيادة ليبيا»، حاثا المشاركين «على عدم خذلان شعب وأطفال ليبيا.. أطفالكم الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا من خلال مواصلة السير على طريق السلام، دون تراجع أو نكوص».

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والقيادات العسكرية والأمنية في ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي، 8 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
الكاسا وسحوركم علينا (8)

الكاسا وسحوركم علينا (8)
«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب

«الميزان 6» حـ(8): البطالة وآثارها على الشباب
أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا

أنس جابر تصل لنصف نهائي دورة تشارلستون الأميركية للتنس للعام الثالث تواليا
الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي

الفنان حلمي التوني (أخناتون) الفن التشكيلي
«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»

«سبايس اكس» تُعد لأول رحلة مدارية تجريبية لصاروخها العملاق «ستارشيب»
«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ8): بر الأم سبيل البركة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (4): مطعم صبحي كابر (مصر)
الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»

الانتقادات تحاصر الدراما الرمضانية.. «العربجي» و«الكبير قوي» و«جعفر العمدة»
كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - تصاعد الأحداث في فلسطين بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى
كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم

كيف ساهمت جائحة «كوفيد-19» في الكشف عن أشكال التمييز بحق المسنين في العالم
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان

5 نصائح لنظام أكل صحي في رمضان
«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: المرتبات تمثل 73% من إجمالي الإنفاق منذ بداية العام الجاري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
المنفي: حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك بخيار التداول السلمي للسلطة
الدبيبة خلال اجتماع الحكومة بمصراتة: المرحلة الحالية تتطلب التمسك...
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع التمديد
الدبيبة للسلطة التشريعية: الليبيون أصبحوا أكثر قوة لمواجهة مشاريع...
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)
حفتر يفتتح «حي المشير» السكني في بنغازي (صور)...
المزيد
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة
6 قرارات خلال اجتماع حكومة الوحدة في مصراتة...
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب
القيب: أكثر من 218 ألفا استفادوا من منحة الطلاب...
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بأسعار أقل من دول الجوار...
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين والأمنيين بسيادة ليبيا واستقرارها
نورلاند: اجتماع بنغازي يؤكد التزام القادة العسكريين ......
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات ستصبح من الماضي
الدبيبة متعهدا بحل أزمة الوقود: طوابير الانتظار أمام المحطات......
المزيد