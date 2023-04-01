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بالصور.. صيانة «المبنى الرخامي» لمقر وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 12:00 صباحا
بالصور.. صيانة «المبنى الرخامي» لمقر وزارة الخارجية
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
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حضرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحسب بيان وزارة الخارجية، اطلعت المنقزش على العرض المرئي الذى ناقشته مع الجهة المنفّذة، كما أبدت عليه بعض الملاحظات.

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90 عاما عمر المبنى الرخامي بوزارة الخارجية
وحثت وزيرة الخارجية الجهة المنفّذة على «مواصلة عملهم الدؤوب والإسراع في الإنجاز»، مؤكدة «أهمية هذا المبنى التاريخي للدولة الليبية، والذي يصل تاريخه لأكثر من 90 عاماً».

من جانب آخر أجرت المنقوش جولة تفقدية لمبني إدارة المراسم بمقر وزارة الخارجية وذلك بعد استكمال صيانته.

من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
من افتتاح المرحلة الثانية من استكمال صيانة وترميم وتجهيز «المبنى الرخامي» المقر الرئيسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، 30 مارس 2023. (وزارة الخارجية)
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