مشاورات هاتفية مع المنقوش.. وزير الخارجية الجزائري يؤكد دعم بلاده الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أكد دعم بلاده الاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأجرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع الوزير الجزائري، حيث تبادلا التهاني والتبريكات لمناسبة شهر رمضان المبارك، وفق بيان صادرعن الوزارة.

العلاقات الليبية - الجزائرية

وقدمت الوزيرة، التهنئة لوزير الخارجية الجزائري لمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيةً له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله. كما استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفق بيان الخارجية.

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وأكد المنقوش وعطاف حرصهما على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.