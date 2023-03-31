  • Alwasat News
Atwasat

روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 01:59 مساء
روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل
جلسة سابقة لمجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن ليبيا ستكون حاضرة خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل المقبل.

وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط في 25 أبريل، حيث ستشمل المحادثات الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية، حسب مقابلة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مع وكالة «تاس» الروسية اليوم الجمعة.

روسيا تجدد انتقاداتها للتدخل الغربي في ليبيا
وخلال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، انتقد نيبينزيا مجددا التدخل الغربي في ليبيا العام 2011، قائلا إن الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي اتخذ «طابع الانهيار الجليدي بعد التدخل العسكري الوقح في ليبيا من قبل الدول الغربية الذي زعزع استقرار المنطقة بأكملها، وكان لهذا آثار حتى على الدول الساحلية في غرب أفريقيا»، وفق تعبيره.

- وزير خارجية روسيا يترأس اجتماعا لمجلس الأمن في نيويورك خلال أبريل
- لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا تناقش تقرير فريق الخبراء
- مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

وفي 17 مارس الجاري أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يدعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.

وقال المجلس إن «الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح -بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات- قد تجرى معاقبتهم من قبل المجلس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة

«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة

المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن

بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن
«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول

«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط عصابة مخدرات يمتد نشاطها من طبرق إلى طرابلس
ضبط عصابة مخدرات يمتد نشاطها من طبرق إلى طرابلس
غلق مخازن للمواد الغذائية في سوق الكريمية
غلق مخازن للمواد الغذائية في سوق الكريمية
سفير ليبيا في أنقرة يبحث تسهيل إجراءات الليبيين أصحاب الحسابات بالمصرف العربي التركي
سفير ليبيا في أنقرة يبحث تسهيل إجراءات الليبيين أصحاب الحسابات ...
روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل
روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل
باربرا ليف تكشف كواليس لقاءاتها في ليبيا.. وتتحدث عن أمرين يعرقلان الانتخابات
باربرا ليف تكشف كواليس لقاءاتها في ليبيا.. وتتحدث عن أمرين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
المزيد
ضبط لحوم فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية في سرت
ضبط لحوم فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية في سرت...
غلق محال تعتيم سيارات في بنغازي
غلق محال تعتيم سيارات في بنغازي...
مركز شرطة الفرناج في طرابلس يضبط 70 مطلوبا بقضايا مختلفة خلال مارس
مركز شرطة الفرناج في طرابلس يضبط 70 مطلوبا بقضايا مختلفة ......
باربرا ليف تكشف كواليس لقاءاتها في ليبيا.. وتتحدث عن أمرين يعرقلان الانتخابات
باربرا ليف تكشف كواليس لقاءاتها في ليبيا.. وتتحدث عن أمرين ......
روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل
روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل...
المزيد