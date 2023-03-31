روسيا: مناقشة الملف الليبي في مجلس الأمن يوم 25 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن ليبيا ستكون حاضرة خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل المقبل.

وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط في 25 أبريل، حيث ستشمل المحادثات الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية، حسب مقابلة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مع وكالة «تاس» الروسية اليوم الجمعة.

روسيا تجدد انتقاداتها للتدخل الغربي في ليبيا

وخلال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، انتقد نيبينزيا مجددا التدخل الغربي في ليبيا العام 2011، قائلا إن الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي اتخذ «طابع الانهيار الجليدي بعد التدخل العسكري الوقح في ليبيا من قبل الدول الغربية الذي زعزع استقرار المنطقة بأكملها، وكان لهذا آثار حتى على الدول الساحلية في غرب أفريقيا»، وفق تعبيره.

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وفي 17 مارس الجاري أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يدعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري.

وقال المجلس إن «الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح -بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات- قد تجرى معاقبتهم من قبل المجلس».