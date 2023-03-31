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ضبط 9 مطلوبين في قضايا جنائية بالنواحي الأربع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 01:39 صباحا
ضبط 9 مطلوبين في قضايا جنائية بالنواحي الأربع
أحد المتهمين داخل مديرية أمن النواحي الأربع. (أرشيفية: وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الخميس، ضبط تسعة أشخاص مطلوبين بنطاق مديرية أمن النواحي الأربع على ذمم قضايا جنائية مختلفة.

وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الأربع ضبطوا أيضًا مركبة آلية مسروقة، مُبلَّغ عنها بدائرة مركز شرطة قصر بن غشير، وجرى تسليمها إلى صاحبها بناء على تعليمات النيابة العامة.

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وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة.

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