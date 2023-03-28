ضبط مطلوبين في واقعة خطف وسرقة بالإكراه بغوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس مطلوبين تورطا رفقة آخرين في واقعة خطف شخصين والاستيلاء منهما على هاتف نقال تقدر قيمته بثمانية آلاف دينار في منطقة غوط الشعال.

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وتمكن أعضاء التحري من معرفة السيارة التي استخدمت في الواقعة، حيث جرى إعداد كمين لها، والإيقاع بالمتورطين في الحادث، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعثر رجال الأمن خلال تفتيش السيارة على مسدس به عدة طلقات وحربة، وقد اعترف المتهمان بما نُسب إليهما، ثم أحيلا إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.