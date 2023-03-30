في العدد 384: محاولات لتفكيك لغم شروط الترشح.. و«تقصي الحقائق» تلاحق المجرمين

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 384 من جريدة «الوسط» ويتصدر الصفحة الأولى موضوع يتابع تطورات الأزمة السياسية في ليبيا وجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لاجراء الانتخابات، ويرصد تسريع المسارات السياسية والعسكرية والأمنية للوصول إلى انتخابات قبل نهاية 2023، وجاء بعنوان «باتيلي يحاول تفكيك لغم شروط الترشح».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «خطة بديلة للتغلب على حيل الراغبين في عرقلة الاقتراع».

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لماذا يهدمون المباني التاريخية في بنغازي؟

ونطالع في الصفحة الرابعة موضوعاً عن هدم عدد من المباني التاريخية في بنغازي وعنوانه «جدل يرافق هدم مبان تاريخية في بنغازي».

ونقرأ في الصفحة أيضا تقريرًا عن انتخابات البلديات وجاء بعنوان «انتخابات البلديات الليبية.. بروفة لمذاق الديمقراطية».

«تقصي الحقائق» تعلن أسماء المجرمين المحتملين

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع بعنوان «هل اقترب يوم الحساب؟ «تقصي الحقائق» تعلن أسماء المجرمين المحتملين». وذلك على خلفية إعلان بعثة التحقيق الأممية المستقلة قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

أيضاً نطالع في الصفحة نفسها تقريراً حول التعرف على هويات الجثث المجهولة من ضحايا المقابر الجماعية وجاء تحت عنوان «الحمض النووي يقود إلى هوية 5 جثث مجهولة».

وننتقل إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير جاء تحت عنوان «اللعب بالنووي يصعّد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية».

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وفي الصفحة السابعة نطالع تقريراً رئيسياً يرصد انعكاسات التقارب الإيراني السعودي الأخير وعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما على الحرب في اليمن، وجاء بعنوان «السعودية تبحث عن مخرج من حرب اليمن بعد ثماني سنوات من عملياتها العسكرية.. هل يمهد اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران الطريق».

تغيير خريطة الاستثمار في النفط الليبي

ومن الشئون العربية والدولية إلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريراً بعنوان «تغيير خريطة الاستثمار في النفط الليبي لجذب الأجانب».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعاً على لسان منظمة الاغذية والزراعة وعنوانه «300 ألف ليبي بحاجة للمساعدات الغذائية».

وتحت عنوان «طرابلس تتألق في رمضان.. وليالي المدينة تحتفي بالإنسان والفن» تتصدر تغطية أولى ندوات الصالون الثقافي الصفحة الثانية عشر.

ومن الثقافة إلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشر موضوعات منها موضوع عن الفنان الليبي هاشم الزروق وعنوانه «هاشم الزروق: النجدين يدور حول أزلية الصراع بني الخير والشر».

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الدورات الرمضانية تنعش الحركة الشبابية في ليبيا

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات وأخباراً منها موضوع عنوانه «الدورات الرمضانية تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية».

أما الصفحة الخامسة عشر فنقرأ فيها عديد التقارير منها موضوع بعنوان«6+6 تعصف بأحلام فرسان المتوسط في تصفيات أفريقيا».