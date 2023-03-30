رئيس لجنة إدارة مركز بحوث النفط يتسلم مهام عمله

القاهرة - بوابة الوسط

جرت مراسم استلام وتسليم بين رئيس لجنة إدارة مركز بحوث النفط بشير قريعة، ورئيس لجنة إدارة المعهد سابقا كمال المنتصر اليوم الخميس في مقر المؤسسة بطرابلس.

المراسم أقيمت تنفيذا لقرار إدارة المؤسسة رقم 60 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مركز بحوث النفط، استنادا لقرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن إعادة تنظيم معهد النفط الليبي بحيث يكون مركزا بحثيا بدلا من معهد.

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تحديات ومشاريع معهد النفط موضع نقاش

وعلى هامش عملية الاستلام والتسليم، ناقش الحضور أهم التحديات التي تواجه المركز، والمشاريع والأعمال القائمة، والأمور المالية والتنظيمية به.

ووجه قريعة الشكر إلى لجنة إدارة المعهد السابقة، لدورها في النهوض به والعطاء، مشيرا إلى مواصلة أعمال الجهود ذاتها.

اجتماع على هامش مراسم تسليم رئيس لجنة إدارة مركز بحوث النفط بشير قريعة مهام عمله من رئيس لجنة إدارة المعهد سابقا كمال المنتصر، (مؤسسة النفط)