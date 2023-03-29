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«المهن الهندسية» بنغازي تنضم إلى الدعوة لإيقاف الأعمال الجارية بالمباني التاريخية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 02:57 مساء
«المهن الهندسية» بنغازي تنضم إلى الدعوة لإيقاف الأعمال الجارية بالمباني التاريخية
صورة متداولة لعملية إزالة مبنى تاريخي في مدينة بنغازي، (فيسبوك)
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أعلنت نقابة المهن الهندسية بنغازي انضمامها إلى بيان 29 حزبًا ومنظمة أهلية الداعي إلى وقف الأعمال الجارية في المباني التاريخية بالمدينة.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، «نضم صوتنا لهذا البيان حماية وحرصًا على تاريخ مدينتنا بنغازي، ونحمِّل مسؤولية ما يحدث من أعمال هدم لكل من شارك في هذا العمل من مهندسين وشركات ومكاتب هندسية، عبر لجنة تحقيق في الوقائع وتقديم نتائجها».

دعوة إلى إيقاف استهداف المباني التاريخية في بنغازي
ودعت أحزاب ومنظمات في بيانها إلى الإيقاف الفوري للأعمال الجارية التي تستهدف المباني التاريخية في مدينة بنغازي، مع توضيح برنامج إعادة الإعمار وأهدافه، تحقيقًا للشفافية، واستجابة لمناداة أبناء المدينة المتكررة لذلك.

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كما طالب البيان الجهات القائمة على إعادة الإعمار بالالتزام بالمسؤولية عن حفظ وحماية المباني التاريخية التي ترجع إلى عهود سابقة قديمة، مما أكسبها قيمة تاريخية كبيرة، فأصبحت تمثل جزءًا من تاریخ مدينة بنغازي، وتطورها عبر العصور والعهود التاريخية، وسمة من سمات المعمار التاريخي.

جدل حول أعمال الإزالة
وأثارت عملية إزالة مبانٍ متضررة جراء الحرب في مدينة بنغازي، حالة من الجدل بين المواطنين؛ حيث تعد بعضها من معالم المدينة وجزءًا من تاريخها، مثل فندق قصر الجزيرة، ومبنى سينما برينيتشي، ومبنى المصرف الوطني وسوق الربيع وغيرها، بينما اعتبر آخرون الخطوة ضرورية لمبانٍ آيلة للسقوط، لكنهم انتقدوا حالة التكتم الرسمية إزاء ما يحدث، مع غياب خطط ما بعد الهدم.

ولم تكشف أي جهة رسمية في بنغازي أية تفاصيل عن عمليات الهدم، كما لم تعلن بلدية بنغازي أو «لجنة إعادة الإعمار والاستقرار» أي معلومات أو خرائط أو صور عن الإزالات.

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