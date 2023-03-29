29 حزبا ومنظمة أهلية تطالب بوقف الأعمال الجارية بالمباني التاريخية في بنغازي

دعا 29 حزبا ومنظمة أهلية إلى الإيقاف الفوري للأعمال الجارية التي تستهدف المباني التاريخية في مدينة بنغازي، مع توضيح برنامج إعادة الإعمار وأهدافه، تحقيقا للشفافية، واستجابة لمناداة أبناء المدينة المتكررة لذلك.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، طالب الجهات القائمة على إعادة الإعمار بالالتزام بالمسؤولية عن حفظ وحماية المباني التاريخية التي ترجع إلى عهود سابقة قديمة، مما أكسبها قيمة تاريخية كبيرة، فأصبحت تمثل جزءا من تاریخ مدينة بنغازي، وتطورها عبر العصور والعهود التاريخية، وسمة من سمات المعمار التاريخي.
- إزالة مبان تاريخية متضررة بوسط بنغازي تثير الجدل
- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: تاريخ بنغازي ومبانيها.. ترميم ينتابه صراع المال
- بدء صيانة عمارات بوهديمة والكيش في بنغازي
وأشار البيان إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات الوطنية فى مجال الآثار والتراث والتنسيق من خلال لجنة مشتركة محايدة في المدينة، لحماية هذا الموروث المعماري وعدم الإخلال بالتشريعات الوطنية والقرارات الصادرة عن منظمة «يونسكو» الخاصة بالمباني التاريخية والقديمة، وكذلك المحافظة على المعمار الفني للمدينة ونسقها الحضاري.
الموقعون:
- الحزب المدني الديمقراطي
- منظمة المواطنة للدعم والتوعية
- حزب ليبيا الكرامة
- منظمة أمازونات ليبيا
- حزب ليبيا للجميع
- المنظمة الليبية للتنمية
- حزب الاتحادي الوطني
- جمعية التواصل
- منتدى بنغازي الثقافي
- منظمة الفوز العظيم لكفالة اليتيم
- اتحاد نازحي بنغازي
- منظمة ركيزة للتنمية
- منظمة مراس للتنمية
- منظمة البيئة والحياة
- منظمة الرونق للمرأة والطفل
- الاتحاد الوطني لعمال ليبيا
- حراك من أجل الوطن
- منظمة تنوير
- منظمة تفرد للتمكين
- جمعية كنوز الوطن
- المنظمة الليبية لحماية ورعاية ذوي الإعاقة
- مركز تكامل للدراسات والأبحاث
- جمعية كلنا معا لدعم المرأة ذات الإعاقة
- الشراكة المجتمعية بنغازي
- الحزب القومي الليبي
- منظمة الطموح
- منظمة اللجنة التأسيسية للمصالحة الوطنية
- منظمة ليبيا للنشاط الاجتماعي والثقافي
- منظمة ميزان للتنمية والتطوير
تعليقات