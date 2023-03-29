ضبط وافدين بحوزتهم تعريفات عسكرية مزورة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي وافدين في منطقة شبنة بحوزتهم تعريفات عسكرية مزورة.

واشتبه أعضاء التحري في القسم، خلال استيقاف أمني مفاجئ، في سيارة على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم يحملون الجنسية المصرية، وبحوزتهم تعريفات عسكرية ولا يحملون الجنسية الليبية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأوقف رجال الأمن المتهمين ونقلوهم إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.