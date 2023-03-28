وزارة الداخلية: مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية العام الماضي 2022، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك تعليقًا على مقطع فيديو متداول عبر عدد من صفحات «فيسبوك» يظهر فيه أحد منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، وهو يتحدث عن قلة التموين المخصص من قبل الإدارة وأنه لا يكفي للأعضاء الموجودين.

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وقالت الوزارة إن الوزير ناقش ملف مخصصات التموين المتوقفة في الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، والذي بدوره أكد «العمل على انفراج هذا التوقف، بحيث يشمل جميع مكونات وزارة الداخلية، وفق الضوابط القانونية والمواصفات الصحية».