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الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 08:06 مساء
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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وقع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي «ترقيات وتسويات مستحقيها من ضباط وضباط صف وأفراد، على رأسهم شهداء الواجب والبالغ عددهم 43100 عضو» بهيئة الشرطة؛ مصدرا تعليماته بإنجاز أي ترقية مستحقة لأي عضو من هيئة الشرطة ممن تأخرت ترقيتهم، وفق الوزارة.

جاءذ ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العمل بقطاعات وزارة الداخلية بشأن القرطاسية والإعاشة والتموين والقيافة ومعالجة عدد من الإشكاليات الخاصة بسير العمل؛ بالإضافة إلى مناقشة الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود.

الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع قيادات وزارة الداخلية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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