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الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 06:08 مساء
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
اجتماع الحداد والطرابلسي بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، الأحد 12 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، لمناقشة وبحث التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارة ورئاسة الأركان العامة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، بحسب وزارة الداخلية.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس إلى جانب الطرابلسي والحداد، كل من رئيس أركان القوات البرية اللواء الفيتوري غريبيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس جهاز حرس الحدود محمد المرحاني.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول «مناقشة التعاون والتنسيق الأمني، والتباحث حول عدة مواضيع وقضايا أمنية من خلال تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى».

التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
وأكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي خلال الاجتماع أن «وزارة الداخلية أطلقت خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب والمحافظة على مقدرات الوطن وتعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على كافة التراب الليبي».

وأوضح الطرابلسي أنه «من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية نضمن تحقيق مستهدفات خطة الوزارة والعمل بكل جدية تجاه أمن وطننا ومواطنينا»، مشددًا على ضرورة «أن يكون العمل بصورة تكاملية بين كافة الجهات بالدولة؛ كل حسب الاختصاصات المسندة إليه لتنعكس آثاره الإيجابية على أمن الوطن والمواطن».

الطرابلسي واللواء محمود سعيد خلال الاجتماع مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، الأحد 12 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي واللواء محمود سعيد خلال الاجتماع مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، الأحد 12 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
من اليمين اللواء الفيتوري غريبيل والطرابلسي والحداد واللواء لطفي الحراري، الأحد 12 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
من اليمين اللواء الفيتوري غريبيل والطرابلسي والحداد واللواء لطفي الحراري، الأحد 12 مارس 2023. (وزارة الداخلية)
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