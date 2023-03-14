الطرابلسي يطالب مديري أمن طرابلس الكبرى بالتعاون لإنجاح خطة تأمين العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف، عماد الطرابلسي، مديري الأمن في طرابلس الكبرى «ببذل المزيد من الجهد، والتعاون والتنسيق الأمني لضمان إنجاح العمل وتحقيق مستهدفات الحملة»، في إشارة إلى الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التي أطلقتها الوزارة قبل أسابيع.

جاءت مطالبة الطرابلسي خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع.

نتائج الخطة الأمنية لتأمين طرابلس

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، واستعراض نتائج الحملة وما حققته من إنجازات على أرض الواقع.

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وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه سير العملية الأمنية ووضع الحلول العاجلة لها من أجل تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، مشيرة إلى أن الطرابلسي استمع لشروح وملاحظات وافية من قبل مديري الأمن حول الأعمال التي أنجزت منذ انطلاق الحملة وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية للمحافظة على الأمن والاستقرار.

اطلاق مرحلتين من خطة تأمين طرابلس وضواحيها

وأعلن الطرابلسي في السابع من فبراير الماضي، انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، التي تستهدف دعم مديريات أمن طوق العاصمة «الجفارة وجنزور والنواحي الأربع وتاجوراء»، حسب الوزارة.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى، في التاسع من يناير الماضي، التي استهدفت تأمين شوارع العاصمة من قبل قسم النجدة، وتكليف قسم البحث الجنائي بالقبض على المتهمين والخارجين عن القانون، وكذلك البحث عن الجرائم في نطاق مديرية أمن طرابلس.

اجتماع الطرابلسي مع مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع. الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع. الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع. الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع مديري أمن طرابلس والجفارة وجنزور وتاجوراء والنواحي الأربع. الثلاثاء 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)