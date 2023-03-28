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أعضاء من لجنة «5+5» يطلعون اللافي على نتائج اجتماع طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 06:11 مساء
أعضاء من لجنة «5+5» يطلعون اللافي على نتائج اجتماع طرابلس
اجتماع اللافي مع أعضاء من لجنة «5+5»، الثلاثاء 28 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)
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أطلع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، على النتائج الكاملة لاجتماع اللجنة والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا، الذي أقيم في العاصمة طرابلس يوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خصص لمتابعة مستجدات عمل اللجنة، حيث أطلع خلاله أعضاء اللجنة اللافي على نتائج اجتماع أعضاء اللجنة كاملة في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

المجلس الرئاسي يرحب بكل خطوة لتوحيد المؤسسة العسكرية
وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي أكد من جانبه ترحيب المجلس الرئاسي باجتماع أعضاء اللجنة وعملهم، وبكل الخطوات التي تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، حتى تقوم بدورها في دعم الاستقرار وحماية حدود الوطن وتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

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- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

واستضاف مجمع قاعات فندق ريكسوس في العاصمة طرابلس، مساء اول من أمس الأحد، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى من أجل توحيد الجهود لتنظيم الانتخابات، ووضع آليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية، حسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

القيادات الأمنية والعسكرية والميدانية المشاركة في الاجتماع
وضم وفد القيادة العامة الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، كلا من رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرزاق الناظوري، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، ومدير مكتب المشير خليفة حفتر خيري التميمي، وآمر «اللواء 128 معزز» حسن معتوق الزادمة، وآمر «لواء طارق بن زياد» عمر مراجع، وعضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مراجع العمامي والمهدي الشريف، بالإضافة إلى باسم البوعيشي.

ومثل حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع إلى جانب الطرابلسي، كل من آمر «لواء 444 قتال» محمود حمزة، ورئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، وآمر «اللواء 52 مشاة» التابع لمنطقة الساحل الغربي العسكرية محمود حمزة، وآمر قوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، وآمر الكتيبة 301 مشاة عبدالسلام الزوبي، وآمر قوة العمليات المشتركة العميد عمر بوغدادة.

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