«المركزي» يسلم 122 مليون دينار سيولة نقدية للجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي سيولة نقدية تقدر بـ122 مليون دينار للمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لضمان توفير السيولة للبلديات كافة ، حيث خصص مبلغ 91 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني، و31 مليون دينار لفروع مصرف شمال أفريقيا، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وتوزعت السيولة على البلديات بواقع «20 مليونا لسبها و15 مليونا لبراك الشاطئ وأوباري 15 مليونا وإدري الشاطئ 10 ملايين والقرضة 15 مليونا و10 ملايين لوكالة جامعة سبها و6 ملايين لآلات السحب الذاتي».

السيولة النقدية لدى وصولها مطار سبها.