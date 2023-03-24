مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، أن مواطنًا سلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المواطن عبد الحكيم اشبوب فرج يسلم بندقية كلاشنكوف وذخيرة إلى رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي». وأضاف المنشور «يتقدم رئيس مركز شرطة الصابري بالشكر والثناء للمواطن عبد الحكيم شبوب فرج»، مناشدًا «المواطنين أن يبادروا بتسليم أسلحتهم».

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تسليم أسلحة في بنغازي

وفي فبراير الماضي، سلم مواطنون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي. وشملت الأسلحة بندقتين آليتين نوع «كلاشنكوف» وبندقية آلية «fn» وبندقتين خرطوش، إضافة إلى ذخائر أسلحة متنوعة منها المضاد للطائرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي.

المواطن خلال تسليم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري، 24 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)