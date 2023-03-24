  • Alwasat News
Atwasat

مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 10:51 مساء
مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري
المواطن خلال تسليم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري، 24 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، أن مواطنًا سلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري. 

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المواطن عبد الحكيم اشبوب فرج يسلم بندقية كلاشنكوف وذخيرة إلى رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي». وأضاف المنشور «يتقدم رئيس مركز شرطة الصابري بالشكر والثناء للمواطن عبد الحكيم شبوب فرج»، مناشدًا «المواطنين أن يبادروا بتسليم أسلحتهم».

- مواطن يسلم أسلحة وذخائر إلى مركز شرطة الصابري في بنغازي
- «داخلية باشاغا»: 7 أيام مهلة لجمع السلاح.. وضبط منتسبي الشرطة المتورطين في جرائم

تسليم أسلحة في بنغازي
وفي فبراير الماضي، سلم مواطنون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي. وشملت الأسلحة بندقتين آليتين نوع «كلاشنكوف» وبندقية آلية «fn» وبندقتين خرطوش، إضافة إلى ذخائر أسلحة متنوعة منها المضاد للطائرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي.

المواطن خلال تسليم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري، 24 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
المواطن خلال تسليم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري، 24 مارس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا

«رادس» تستقبل موقعة «الفرسان والنسور» في تصفيات أمم أفريقيا
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه

المدعي العام في نيويورك: ترامب أشاع توقعا خاطئا بشأن توقيفه
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط

في العدد 383: الملف الليبي أولوية أميركية.. وتوقعات بانتعاش النفط
كاريكاتير حليم - ديمقراطية!

كاريكاتير حليم - ديمقراطية!
كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم

كريستيانو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 4 في العالم
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان

مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)

«Granta» أكثر عصرية من «لادا» (فيديو)
خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة

خبيرة في الأوزون: البشر ليسوا بمنأى عن مفاجآت مناخية جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة
ضبط لحوم متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية في عين زارة
مناقشة تنسيق الجهود الأممية الأوروبية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا
مناقشة تنسيق الجهود الأممية الأوروبية لتنفيذ مشاريع التنمية ...
اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة
اختتام برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في زلة
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
باتيلي يشير إلى «بدائل» في حالة عدم الاتفاق على الانتخابات
باتيلي يشير إلى «بدائل» في حالة عدم الاتفاق على الانتخابات...
الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا في ليبيا
الوكالة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود تقريبا ......
مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري
مواطن يسلم سلاحه إلى مركز شرطة الصابري...
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - 23 مارس 2023»
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية «18 - ......
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في سرت
«المدار الجديد» توزع 120 سلة رمضانية على الأسر المعوزة في ......
المزيد