مواطنون يسلمون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلم مواطنون أسلحة إلى مركز شرطة القوارشة في مدينة بنغازي اليوم الإثنين.

وشملت الأسلحة بندقتين آليتين نوع «كلاشنكوف» وبندقية آلية «fn» وبندقتين خرطوش، إضافة إلى ذخائر أسلحة متنوعة منها المضاد للطائرات، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقدم رئيس المركز العميد سالم بوفارس الشكر إلى المواطنين على تسليمهم الأسلحة، داعيا الآخرين إلى الاحتذاء بهم.

مهلة 7 أيام لجمع السلاح

وفي 18 فبراير الجاري، منحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وتعهدت الوزارة بشن تحرّكات صارمة لجمع السلاح تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.

ذخائر متنوعة.