الحداد: نسأل الله أن يكلل مجهوداتنا لتوحيد الجيش بالنجاح ويلهم السياسيين الصواب للم الشمل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، إن شهر رمضان يحل و«نحن أكثر عزيمة على بذل المجهود نحو بناء الجيش الليبي»، متابعا: «نسأل الله أن تكلل مجهوداتنا لتوحيد الجيش بالنجاح والتوفيق وأن يلهم السياسيين الصواب من أجل لم الشمل».

وأضاف الحداد، في كلمة للتهنئة بحلول شهر رمضان، «نسعى إلى استكمال ملاك الجيش من الأفراد والمعدات وتطوير قدراته المهنية بما ينسجم مع احترامه للدولة المدنية، وأداء رسالته الوطنية في المحافظة على الوطن وصون مكتسباته وتحقيق تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والقانون»، حسب مقطع فيديو على صفحة رئاسة الأركان بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

الحداد يوجه رسالة إلى العسكريين

ووجه الحداد حديثه إلى أبناء الجيش الليبي، داعيا إياهم إلى «الصوم المطلق عن كل الأفعال التي تسيء للوطن أو تمس من كيانه أو تهدر موارده في غير المنفعة او الصالح العام»، كما طالبهم «ببذل مزيد الجهد؛ فشهر رمضان شهر عبادة للعمل»، وقال: «لا تركنوا إلى الكسل أو الإهمال».

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وتابع: «نؤكد مواصلة عزمنا على أن تنالوا حقوقكم كاملة، حيث حل شهر رمضان وقد جرى تفعيل قرار إدراج العلاوات الساكنة ضمن مرتباتكم والتي كانت محجوبة لفترة، وتحققت المساواة بين أبناء الجيش، ونطمئن الموظفين المدنيين بأن مرتباتهم ستعدل أسوة بزملائهم العسكريين، كما وصلنا إلى خطوات متقدمة في اجتماعاتنا مع صندوق الضمان الاجتماعي لتسوية مرتبات العسكريين المتقاعدين».