  • Alwasat News
Atwasat

الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 05:05 مساء
الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
على اليمين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بجانبه رئيس الأركان محمد الحداد (بوابة الوسط)
alwasat radio

قدم رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إحاطة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة، اليوم الأحد، في طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

بحضور باتيلي.. عسكريون من المنطقتين الغربية والشرقية يتفقون على 7 معايير لبناء الثقة
المنفي يتابع أعمال لجنة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية

وقدم الحداد إلى المنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية. يشار إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الرئاسي بكامل أعضائه.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فبراير الماضي مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا

الطحالب الضارة «تسمم» عطلة الربيع في فلوريدا
الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقفة احتجاجية في مصراتة ضد هدم عمارات سكنية بحي القوشي
وقفة احتجاجية في مصراتة ضد هدم عمارات سكنية بحي القوشي
بلدية سرت تحيل حوافظ مرتبات شهرين للعاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة
بلدية سرت تحيل حوافظ مرتبات شهرين للعاملين بالشركة العامة لخدمات ...
«المالية»: إحالة مرتبات مارس إلى المصرف المركزي
«المالية»: إحالة مرتبات مارس إلى المصرف المركزي
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين
القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين...
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية
الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية...
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية
الحويج يؤكد ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية...
المزيد