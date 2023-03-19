الحداد يقدم للمنفي إحاطة عن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إحاطة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي برئيس الأركان العامة، اليوم الأحد، في طرابلس لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

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المنفي يتابع أعمال لجنة «5+5» لتوحيد المؤسسة العسكرية

وقدم الحداد إلى المنفي إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من المناطق كافة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية. يشار إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الرئاسي بكامل أعضائه.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، فبراير الماضي مع عضوي اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل واللواء رضوان الغراري أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» واجتماعاتها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.