إعدام طنين من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية وانتشال لغم بعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في طرابلس، مساء اليوم الأربعاء، إعدام طنين من مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، وكذلك انتشال لغم مضاد للأفراد من منطقة طريق الأبيان بعين زارة.

وأكدت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إعدام مخلفات الحرب جرى «طبقا للمعايير الدولية والمحلية»، وذلك من قبل مفارز إدارة الهندسة العسكرية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية والطب الميداني والاستخبارات العسكرية.

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وأضافت رئاسة الأركان العامة أن مفرزة من مفارز إدارة الهندسة العسكرية، عاينت منطقة طريق الأبيار بعين زارة، بعد ورود بلاغ بوجود مخلفات، واتّضح وجود لغم مضاد للأفراد نوع «قافز»، جرى إزالته عن طريق السحب طبقاً للمعايير الدولية والمحلية.

وأشارت رئاسة الأركان العامة أيضاً إلى توجه مفرزة من الهندسة العسكرية إلى شارع «المطبات» المتفرع من طريق المطار بعد ورود بلاغ عن وجود عدد من مخلفات الحرب، مؤكدة تجميع ونقل كل المخلفات إلى نقطة التكديس الخاصة بمخلفات الحروب.

إعدام مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، الأربعاء 22 مارس 2023. (رئاسة الأركان العامة)

إعدام مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، الأربعاء 22 مارس 2023. (رئاسة الأركان العامة)

إعدام مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، الأربعاء 22 مارس 2023. (رئاسة الأركان العامة)

إعدام مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، الأربعاء 22 مارس 2023. (رئاسة الأركان العامة)