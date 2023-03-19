إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إعدام 6 أطنان من مخلفات الحرب في منطقة الظهيرة بمدينة غريان.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مكتب تفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع فرع الجهاز الجبل الغربي قام بالتخلص من مخلفات الحرب التي جرى تجميعها من عدة مناطق من جنوب طرابلس والجفارة والجبل الغربي.

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وأشارت إلى أن الفريق تخلص من طنين إثنين من هذه المخالفات الثلاثاء الماضي، وفي اليوم التالي الأربعاء تخلص من 4 أطنان، وذلك من إجمالي 20 طنًا، لافتة إلى أن التخلص من المخلفات جرى وفق معايير وشروط السلامة، ولازال العمل مستمرًا لحين التخلص من باقي الكمية.

جانب من عملية إعدام مخلفات الحرب (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عملية إعدام مخلفات الحرب (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عملية إعدام مخلفات الحرب (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عملية إعدام مخلفات الحرب (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)