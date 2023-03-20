التومي والعابد يبحثان الإفراجات المالية للمعينين الجدد بالبلديات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزيرا الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي والخدمة المدنية علي العابد، الإفراجات المالية الخاصة بالموظفين المعينين جديداً بالبلديات على مستوى بلديات ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد استعرض الاجراءات الوظيفية الخاصة بالموظفين في البلديات، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- حكومة الوحدة الوطنية تعلن تنفيذ الإفراجات المالية لأكثر من 129.4 ألف موظف

وأضاف البيان أن الوزيرين اتفاقا على سرعة استكمال الإجراءات، بما يكفل سرعة صدور الإفراجات المالية، وصرف المرتبات ليتحقق رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.