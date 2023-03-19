القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مكتب البحث الجنائي في طرابلس من إلقاء القبض على شخص متهم رفقة آخرين بخطف وحجز «حرية» أحد المواطنين، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ ورد إلى مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس بشأن «قيام مجموعة أشخاص مجهولي الهوية بخطف أحد المواطنين والاعتداء عليه بالضرب وحلاقة شعر رأسه».

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وبناء على البلاغ الوارد، قالت وزارة الداخلية إن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكنوا بالتواصل والتنسيق مع المشتكي من التعرف على أحد المتهمين في الواقعة، الذي جرى ضبطه وجلبه إلى المكتب، حيث اعترف بالاستدلال معه بارتكابه الواقعة رفقة شخصين آخرين.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص؛ منوهة باستمرار البحث والتحري لضبط الشخصين الآخرين.