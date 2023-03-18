مديرية أمن صبراتة: القبض على متهم بالهجوم على منزل أقاربه وتهديدهم بالقتل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة القبض على متهم بالهجوم على منازل أقاربه وتهديدهم بالقتل، مساء أمس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة تمكنوا من القبض على المتهم، وذلك على خلفية قيامه بالتهجم على منازل أقاربه وتهديدهم بالقتل وإطلاق النار.

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ضبط المتهم جاء بعد الاستعانة ببعض الدوريات التابعة لديوان المديرية، إذ جرت مداهمة المنزل والقبض على المتهم، متلبسا بحيازة سلاح ناري (من نوع مقرون) وتعاطي المخدرات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأودع بالحجز.

مضبوطات مع المتهم بتهديد أقاربه بالقتل في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)

مضبوطات مع المتهم بتهديد أقاربه بالقتل في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)

مضبوطات مع المتهم بتهديد أقاربه بالقتل في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)

مضبوطات مع المتهم بتهديد أقاربه بالقتل في صبراتة. (مديرية أمن صبراتة)