إغلاق محال دواجن في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

شن فرع إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى حملة موسعة على محال بيع الدواجن والجزارة في مدينة أجدابيا وضواحيها؛ للتأكد من توفر الشروط الصحية.

وقال آمر الدوريات في الفرع ملازم ثان صالح الصبحي في حديثه إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الحملة نتج عنها إغلاق عدد من محال الدواجن لعدم توفر الاشتراطات الصحية لمزاولة النشاط.

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وأضاف الصبحي أنه جرى التأكد من الشهادات الصحية للعاملين الوافدين خلال الحملة، مؤكدا استمرارها على جميع الأنشطة التجارية داخل نطاق أجدابيا.

حملة تفتيشية على محال الدواجن في أجدابيا، 16 مارس 2023، (الإنترنت)