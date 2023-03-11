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فرنسا تسجن زوجين انضما لـ«داعش» في ليبيا العام 2016

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 10:22 صباحا
فرنسا تسجن زوجين انضما لـ«داعش» في ليبيا العام 2016
عناصر من تنظيم داعش. (أرشيفية: الإنترنت)
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حكم القضاء الفرنسي بالسجن 17 عاما على فرنسي مغربي لانضمامه إلى تنظيم «داعش» في ليبيا العام 2016 كما حكم على شريكته بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتهما بالمشاركة في منظمة إرهابية إجرامية.

وحسب وكالة «فرانس برس»، فقد أرفقت محكمة الجنايات الخاصة عقوبة شعيب عطاف أنس، الجمعة، بإجراء أمني لثلثي العقوبة، وأمرت بإخضاعه لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.

والمتهم (42 عاما) من أوكسير (وسط فرنسا) ومقره في لوفرويل بالقرب من موبوج (شمال). وكان يحاكم منذ الإثنين الماضي بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية إجرامية بسبب محاولات عدة للالتحاق بشبكة تجنيد ومناطق تحت سيطرة «داعش» بين عامي 2013 و2017.

وحوكمت أيضا شريكته دنيا بنتفريت (41 عاما) التي تخضع لإشراف قضائي منذ يونيو 2022. وقضت المحكمة بسجنها خمس سنوات مع وقف تنفيذ اثنتين منها وإلزامها بالخضوع لمتابعة اجتماعية وقضائية لمدة ثماني سنوات ومواصلة إجراءات «برنامج المواكبة الفردي وإعادة التأهيل الاجتماعي» لمكافحة التطرف في بيئة مفتوحة.

سجن في مصلحة الطفلين
وقالت المحكمة عند صدور الحكم إنها «لم تكن تريد إعادة سجنها لعدم تعريض عملية إعادة التأهيل للخطر»، مؤكدة أن القرار جاء «قبل كل شيء في مصلحة طفليك».

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وعطاف الملقب بـ«داعشي لوحة المفاتيح» في محيطه، انضم منذ فترة طويلة إلى التنظيم والتحق بما تعرف بـ«الخلافة» التي أعلنها التنظيم. وقد طرد من سورية في 2014، فتوجه إلى ليبيا حيث كانت «داعش» تنوي توسيع أراضيها وسيطرت حتى ديسمبر 2016 على مدينة سرت وجزء كبير من الساحل الشرقي، وفق «فرانس برس».

وقد بقيت شريكته وطفلاهما الصغيران محبوسين سرا لأشهر في أماكن غير صحية يتنقلون خصوصا بين درنة وسبها في شمال غرب البلاد في حالة حرب. واعتقل في مايو 2017 مع باقي أفراد الأسرة وأمضوا جميعا عامين في السجون الليبية قبل ترحيلهم في أبريل 2019 إلى مصر ثم في الشهر التالي إلى فرنسا.

وأكد شعيب عطاف خلال المحاكمة أنه لم يقاتل وعبر عن خيبة أمله في تنظيم «داعش»، لكنه شدد على أنه ما زال مخلصا لفكرة التنظيم. وأدين عطاف وشريكته بالتهرب من التزاماتهما القانونية تجاه طفليهما.

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