الدبيبة يطالب وزارة المالية بموافاته بأرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، من وزارة المالية ضرورة موافاة مجلس الوزراء «ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية حسب الأبواب المعتمدة بالميزانية خلال 10 أيام من تاريخ الكتاب» الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشار الدبيبة في كتابه إلى اجتماعه مع وزير المالية خالد المبروك يوم الأربعاء الماضي الأول من مارس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من الإدارات التابعة للوزارة والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات منها أرصدة السفارات والبعثات الدبلوماسية.

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تكليف المراقبين الماليين بإعداد بيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية

وقال الدبيبة لوزير المالية «بموجب هذا الكتاب يطلب اتخاذ إجراءاتكم بتكليف المراقبين الماليين في السفارات والبعثات الدبلوماسية على وجه السرعة موافاتكم ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية، على أن تكون قيم الأرصدة محللة ومستكملة البيانات حسب الأبواب المعتمدة بالميزانية».

كما وجه الدبيبة في كتابه وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى إصدار تعليماتها إلى رؤساء البعثات للتعاون ليتمكن المراقبون الماليون من أداء مهمتهم المكلفين بها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات «الإدارية حيال المراقبين الماليين المخالفين لذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، على أن تجري إحالة المطلوب أعلاه خلال عشرة أيام من تاريخه».