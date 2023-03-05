المنفي يشارك في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، تعتبر ليبيا شريكا مهما للبلدان الأقل نموا، حيث يعمل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس على حشد المزيد وتعزيز التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022.

ووفق البيان، يتيح المؤتمر الفرصة لشراكة متجددة بين البلدان الأقل نموا وشركائها في التنمية، لمواجهة التحديات الرئيسية التي من بينها القضاء على الفقر، وتحقيق أهداف تنموية متفق عليها دوليا وتمكين البلدان من الخروج من فئة البلدان الأقل نموا.

كلمة أمير قطر في الجلسة الافتتاحية

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال في سورية، قائلا إنه من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية، وذلك في انتقاد للحكومة السورية فيما يبدو.

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وأكد أمير قطر خلال كلمة في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة، الحاجة لمساعدة السوريين دون تردد، ودعم جهود تركيا للتعافي من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا في الدوحة، 5 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)