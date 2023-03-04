الحويج يشارك في بطولة ليبيا للروبوتات

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج في فعاليات بطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن المسابقة تعني بفرق الطلبة الشباب في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي من أجل التأهل لنهائيات المنافسة العالمية التقنية في الولايات المتحدة.

وأقيمت البطولة بمدرسة «المختار الدولية» في جنزور. وقال الحويج إن المشاركة في هذه الفعالية هدفه المتابعة لتحقيق قيادة النهضة العلمية والتكنولوجية في ليبيا الجديدة، مشيرا إلى أهمية قيادة اقتصاد المعرفة والمعلوماتية.

وتحدث الحويج عن أهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية وتطبيقاتها، كاشفا أن الوزارة سوف تنشئ مكتبا خاصا يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة بالتعاون مع الدول المتقدمة والتنسيق مع وزارة الشباب.

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وأضاف أنه حريص على «تقديم كل الجهود لدعم الفرق الليبية للفوز بالطليعة في العالم العربي والدولي بهدف البلوغ للصدارة بكل قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الكاملة».

الحويج خلال مشاركته في بطولة ليبيا للروبوتات، جنزور، 4 مارس 2023 (وزارة الاقتصاد)