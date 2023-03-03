«العمل» تبحث مع المركز العربي للتنمية البشرية التعاون في برامج التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولو وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مدير المركز العربي للتنمية البشرية التابع لمنظمة العمل العربية، التعاون في مجال البرامج التدريبية لتأهيل ورفع كفاءة موظفي الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الخميس في العاصمة طرابلس ضم مديري إدارات متابعة المراكز التدريبية، ومتابعة جودة التدريب، والتدريب والتأهيل المهني، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، حسب بيان منشور على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وتناول الاجتماع بشكل مستفيض الملاحظات المقدمة من الإدارات المختصة لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للوزارة وآليات الترشيح والمجالات المستهدفة، على أن تنفذ البرامج التدريبية بعد اعتمادها خلال العام 2023، بالتنسيق مع المركز العربي للتنمية البشرية.