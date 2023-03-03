اللواء مبروك سحبان يوضح سبب منع اللقاء الاجتماعي بشأن مرزق في تمنهنت

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح آمر غرفة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة اللواء مبروك سحبان، سبب منع اللقاء الاجتماعي الذي كان مقررًا عقده في بلدة تمنهنت شمال مدينة سبها الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن القوات التابعة للقيادة العامة «هي من أمّن منطقة مرزق وأعادت المهجرين والباب مفتوح لرجوع أهالي مرزق والتى أصبحت من المدن الآمنة».

وقال سحبان في تسجيل مصور بثته إدارة التوجيه المعنوي فرع سبها التابعة للقيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الخميس، إن «من يسعون لعقد الاجتماع ليسوا من مرزق، رغم أنهم أصلا من المدينة، لأن هؤلاء باعوا أملاكهم واشتروا في مدن الشمال واستقروا هناك ولا ينوون العودة» إلى المدينة.

سحبان: عقد اللقاءات بشأن مرزق تخريب لعمل قوات القيادة العامة وخلق فتنة بين مكونات المدينة

وتابع: «بالعكس عندما كنا ندعوا الناس إلى العودة إلى مرزق هؤلاء كانوا يخوّفون المواطنين ويهددونهم ويطلبون منهم عدم الرجوع إلى المدينة بحجة أنهم سيُقتلون ويُعتقلون وكانوا ضد عودة هؤلاء» في إشارة إلى من عادوا من المواطنين إلى مرزق.

- عبدالرزاق حمادي: اللواء سحبان منع عقد لقاء اجتماعي لمناقشة أزمة مرزق في تمنهنت

وأكد سحبان أن مدينة «مرزق مفتوحة للجميع لمن يريد العودة إلى دياره أو مزارعه أو أراضيه، ما أحد يمنعهم. لكن عقد اللقاءات هذه فيها تخريب للعمل الذي قامت به قوات القيادة العامة وخلق فتنة جديدة بين المكونات الموجودة في مرزق ومن عادوا إلى مرزق من العرب والتبو ضد هذا الاجتماع وليسوا معه».

سحبان يمنع عقد لقاء اجتماعي لمناقشة أزمة مرزق في تمنهنت

وأكد مدير مكتب وزارة الشباب التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة مرزق، عبدالرزاق محمد حمادي، أن اللواء المبروك سحبان، أصدر أمرًا بمنع عقد لقاء اجتماعي لمناقشة «أزمة مرزق» كان من المقرر إقامته في بلدة تمنهنت 30 كلم شمال سبها.

وقال عبد الرزاق حمادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» يوم الأربعاء، أن الرحلة الجوية التي كانت ستقلهم إلى الجنوب من طرابلس «ألغيت بسبب قرار منع هبوط الطائرة بمطار سبها من قبل آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان».

وأضاف حمادي أنهم تلقوا معلومات بوصول «قوة عسكرية طوّقت مكان انعقاد اللقاء بتمنهنت ومنعت الحاضرين من الدخول أو حتى الخروج لمن كانوا موجودين بالقاعة المخصصة للاجتماع وأبلغتهم أن هناك أوامر من اللواء المبروك سحبان بإلغاء الاجتماع».