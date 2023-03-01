عبدالرزاق حمادي: اللواء سحبان منع عقد لقاء اجتماعي لمناقشة أزمة مرزق في تمنهنت

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

أكد مدير مكتب شباب مدينة مرزق، عبدالرزاق محمد حمادي، أن آمر غرفة عمليات الجنوب التابع للقيادة العامة اللواء المبروك سحبان، أصدر أمرًا بمنع عقد لقاء اجتماعي لمناقشة «أزمة مرزق» كان من المقرر إقامته في بلدة تمنهنت 30 كلم شمال سبها.

وقال عبد الرزاق حمادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، «كنا في مطار معيتيقة ننتظر الصعود للطائرة التي تقلنا للجنوب ولكن فوجئنا بإبلاغنا بأن الرحلة ألغيت بسبب قرار منع هبوط الطائرة بمطار سبها من قبل آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان».

أوامر من اللواء المبروك سحبان بإلغاء اجتماع تمنهنت

وأضاف حمادي أنهم تلقوا معلومات بوصول «قوة عسكرية طوّقت مكان انعقاد اللقاء بتمنهنت ومنعت الحاضرين من الدخول أو حتى الخروج لمن كانوا موجودين بالقاعة المخصصة للاجتماع وأبلغتهم أن هناك أوامر من اللواء المبروك سحبان بإلغاء الاجتماع».

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ولفت مدير مكتب شباب مرزق إلى أن اللقاء كان مقررا عقده على مدى ثلاثة أيام بدءًا من أمس الثلاثاء وحتى غدًا الخميس، مشيرا إلى دعوة أكثر من 200 شخصية من مشايخ وحكماء ونشطاء وعمداء بلديات يمثلون مختلف مناطق ليبيا للاجتماع بتمنهنت ومن ثم زيارة مدينة مرزق والوقوف على الوضع الحالي في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

ورأى حمادي أن المصالحة في مدينة مرزق يجب أن يسبقها «إطلاق 23 مخطوفا وكشف مصيرهم وعودة المهجرين وجبر الضرر»، مذكرا بأن مكتب النائب العام أرسل خلال الفترة الماضية لجنة تقصي حقائق إلى مدينة مرزق قامت بحصر جميع البيوت والمباني الحكومية التي تضررت جراء النزاع الذي شهدته المدينة.