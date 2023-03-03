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«يونيسف» تدعم القطاع الصحي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 11:42 صباحا
«يونيسف» تدعم القطاع الصحي في درنة
مستلزمات نظافة وزعتها «يونيسف» في براك الشاطئ. (يونيسف)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الجمعة، دعمها مدينة درنة بغرفة خاصة بتبريد اللقاح ومعدات سلسلة التبريد لمرافق الرعاية الصحية الأولية.

وقالت «يونيسف» في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، إنها تدعم كذلك بناء قدرات المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين، كاشفة تنفيذها مزيد المشاريع في درنة خلال العام 2023.

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وأوضحت أن هذه المشاريع الجديدة ستركز خصوصا على خدمات الصحة والتعليم والحماية للأطفال بما في ذلك المهاجرين واللاجئين والنازحين والأطفال الأكثر ضعفا.

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