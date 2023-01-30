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«يونيسف»: مهمة ميدانية في بنغازي ضمن خطة توزيع الوجبات على 8 آلاف تلميذ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 03:51 مساء
«يونيسف»: مهمة ميدانية في بنغازي ضمن خطة توزيع الوجبات على 8 آلاف تلميذ
جانب من زيارة فريق يونيسف لمطبخ إعداد الوجبات المدرسية في بنغازي، 30 يناير 2023 (يونيسف)
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» (فرع ليبيا)، اليوم الإثنين، توزيع وجبات مدرسية على التلاميذ في بنغازي، ضمن خطة لتوزيع الوجبات على 8 آلاف تلميذ.

وأجرى فريق المنظمة مهمة ميدانية مشتركة في بنغازي وزار المطبخ المركزي في إطار برنامج التغذية المدرسية الذي يقوده برنامج «الأغذية العالمي»، لتوزيع وجبات طازجة مغذية إلى ثمانية آلاف تلميذ في 13 مدرسة ابتدائية في بنغازي يوميًا.

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32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد
وأوائل يناير الجاري، قالت «يونيسف»  في تقريرها السنوي إن 32 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد في ليبيا.

وحذرت المنظمة من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة.

جانب من زيارة فريق يونيسف لمطبخ إعداد الوجبات المدرسية في بنغازي، 30 يناير 2023 (يونيسف)
جانب من زيارة فريق يونيسف لمطبخ إعداد الوجبات المدرسية في بنغازي، 30 يناير 2023 (يونيسف)
جانب من زيارة فريق يونيسف لمطبخ إعداد الوجبات المدرسية في بنغازي، 30 يناير 2023 (يونيسف)
جانب من زيارة فريق يونيسف لمطبخ إعداد الوجبات المدرسية في بنغازي، 30 يناير 2023 (يونيسف)
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