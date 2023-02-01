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«يونيسف» توزع مستلزمات نظافة في بلدية براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 12:02 مساء
«يونيسف» توزع مستلزمات نظافة في بلدية براك الشاطئ
مستلزمات نظافة وزعتها «يونيسف» في براك الشاطئ. (يونيسف)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الأربعاء، توزيع 666 مجموعة من مستلزمات نظافة في بلدية براك الشاطئ في أوائل يناير الماضي.

وأوضحت «يونيسف» في بيان مقتضب، أن ذلك جاء بالتنسيق مع منظمة «Migrace» المعنية بالصحة والإغاثة، وبلدية براك الشاطئ، والسلطات المحلية.

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وفي وقت سابق، أعلنت حكومة اليابان مساهمة جديدة بقيمة 750 ألف دولار أميركي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من أجل تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة للمناخ في ليبيا.

مستلزمات نظافة وزعتها «يونيسف» في براك الشاطئ. (يونيسف)
مستلزمات نظافة وزعتها «يونيسف» في براك الشاطئ. (يونيسف)
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