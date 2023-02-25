إزالة خزانات محطات وقود غير شرعية بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، إزالة خزانات مخالفة لمحطات وقود غير شرعية بحي الطيوري بمدينة سبها.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن أعمال الإزالة جاءت استكمالا للمهام المسندة إلى فرعها بالمنطقة الجنوبية، لافتة إلى أنها شملت إزالة عدد من المباني المخالفة داخل المنطقة نفسها، رفقة الغرفة العسكرية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية تنفيذ أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها. وقالت الإدارة إن الدوريات التي نفذت عمليات الهدم أول من أمس كانت رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.