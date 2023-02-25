بالصور.. إزالة عشوائيات في حي الطيوري بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية تنفيذ أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها.

وقالت الإدارة إن الدوريات التي نفذت عمليات الهدم أول من أمس كانت رفقة جهاز الحرس البلدي سبها والوحدات العسكرية بالمنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

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دوريات إنفاذ القانون في سبها

وتستمر هذه الأعمال لحين الانتهاء منها، تنفيذا للتعليمات الصادرة بشأنها، وفق بيان الوزارة، ويوم الإثنين الماضي، بدأت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية بحي عبدالكافي بمدينة سبها، بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها.

من أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها، 23 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها، 23 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها، 23 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة وهدم عشوائيات في حي الطيوري بمدينة سبها، 23 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)