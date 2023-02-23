الوافي: الأوضاع الراهنة ربما تفرز برلمانا يجعلنا ننترحم على أيام مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، إن الليبيين يريدون تغيير الوجوه الجالسة على كراسي السلطة الآن عبر الانتخابات، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن تأثير «الميليشيات والمال الفاسد» على الانتخابات، وعقّب أن تلك الأوضاع «ربما تفرز برلمان يجعلنا نتغنى ونترحم على أيام مجلس النواب».

وأضاف الوافي: «يجب ألا نتفاءل كثيرا لأن الجميع يريدون الترشح للانتخابات نظرا للمزايا التي سيتحصلون عليها، هناك من كان بالشارع في السابق ثم أصبح رأسا كبيرا في السلطة التشريعية.. لكن في كل الأحوال تغيير الوجوه أمر جيد لنا جميعا»، حسب حديثه خلال مقابلة أمس الأربعاء مع برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة الوسط «WTV».

الوافي: لا يمكنني منافسة الدبيبة أو حفتر

وبخصوص الانتخابات الرئاسية، أكد أن هناك مشكلة أيضا، متابعا: «أنا مرشح رئاسي ولا أستطيع منافسة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد) الدبيبة الذي يعمل بأموال ليبيا أو (رئيس مجلس النواب) عقيلة صالح أو (القائد العام لقوات القيادة العامة المشير) خليفة حفتر أو (رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب) فتحي باشاغا».

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وأكمل: «هؤلاء جميعهم لديهم مزايا تجعل هناك فوارق بين المترشحين وتجعل الكفة غير متوازنة، وهناك أمر آخر وهو أن هذه الشخصيات خلافية لا تحظى بقبول كامل في كل الأقاليم».