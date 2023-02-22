الدبيبة للسفير القطري: الحكومة تبذل جهودها مع «المفوضية» لتنفيذ الانتخابات وفق قوانين نزيهة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة تبذل جهودها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

الدبيبة والسفير القطري

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بمكتبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة. وأكد الدبيبة «دعم قطر لإجراء الانتخابات واستقرار البلاد».

وفي الشهر الماضي، استقبل رئيس الدبيبة بمكتبه السفير القطري، وأكد السفير «رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية - القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين الشقيقين»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».