«العمل» تتابع تنفيذ اتفاق تشغيل 87 شابا في شركة «السيل»

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعا مع شركة «السيل للحفر» لمتابعة تنفيذ اتفاق تشغيل 87 باحثا عن العمل في مواقع الشركة.

وأبرمت الشركة الاتفاق مع مكتب استخدام النفط بالوزارة في وقت سابق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء أيضا اعتماد عقود توظيف العاملين الليبيين بالشركة من قبل إدارة التشغيل بالوزارة.

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حضر الاجتماع مدير إدارة التشغيل بالوزارة حسين البدري، ومدير مكتب استخدام النفط فوزي الشكري، إلى جانب مدير إدارة الموارد البشرية بشركة «السيل» عبدالناصر فرحات، ومدير العلاقات العامة بالشركة محمد البوزيدي.