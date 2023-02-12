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في كلمة لـ«البرلمان العربي».. عقيلة يطالب بمنظومة اقتصادية اجتماعية عربية لعلاج العجز الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 12:02 مساء
في كلمة لـ«البرلمان العربي».. عقيلة يطالب بمنظومة اقتصادية اجتماعية عربية لعلاج العجز الغذائي
البرغوثي يلقي كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، 11 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ازدياد معدلات الفجوة الغذائية العربية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي، لمعالجة العجز الغذائي.

وأشار في كلمته أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، التي ألقاها نيابة عنه عضو البرلمان العربي حسن البرغوثي، إلى أن «الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطاءه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية».

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ونوه إلى «ضرورة تضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، لتوفير مُستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار».

البرغوثي ممثلا لعقيلة في الاجتماع العربي
شارك البرغوثي ممثلا لرئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي انعقد أمس السبت، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور رئيس برلمان عموم إفريقيا تشيف شارومبيرا، والأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.

وأقر المؤتمر بوثيقة أعدها البرلمان العربي تحت عنوان «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، والتوصيات البرلمانية التي تُسهم في معالجة هذه المشكلة، ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة وتوطين التكنولوجيا، وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية، وحوكمة إدارة الموارد المائية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.

يشار إلى أن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.

البرغوثي يلقي كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، 11 فبراير 2023. (مجلس النواب)
البرغوثي يلقي كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، 11 فبراير 2023. (مجلس النواب)
في كلمة لـ«البرلمان العربي».. عقيلة يطالب بمنظومة اقتصادية اجتماعية عربية لعلاج العجز الغذائي
لقطة جماعية للمشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، 11 فبراير 2023. (مجلس النواب)
لقطة جماعية للمشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي في القاهرة، 11 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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