بلحاج: حكومة باشاغا تعطي رسالة إيجابية.. وتواصلت مع حفتر عدة مرات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس السابق لحزب الوطن و«الجماعة الليبية المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج، اليوم السبت، أن محاولة دخول رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس خلقت «أزمة عسكرية» بين الشرق والغرب أساسها خلاف سياسي بين الأطراف.

وقال بلحاج في حوار مع برنامج «شأن عام» المذاع على قناة «المسار» إن تشكيل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا، أعطى «رسالة إيجابية مفادها إن الليبيين محبين للسلام»، معبرا عن اعتقاده بوجود مؤسسة عسكرية نظامية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، معتبرا أن وجود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» خير دليل على ذلك.

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