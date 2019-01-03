مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران

أصدر مكتب النائب العام أمرا بالقبض على 6 ليبيين بينهم القيادي السابق في الجماعة المقاتلة عبدالحكيم بالحاج وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران ورئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.

وأشار قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إلى أن المذكورين ورد ذكرهم في «التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت».

كما وردت أسماء 3 ليبيين آخرين هم: «علي الهوني ، مختار رخيص ، حمدان أحمد حمدان»، دون أي توضيح حول خلفياتهم ودورهم في القضايا المشار إليها.

بالإضافة إلى بلاغات حول «الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك معها في القتال الدائر بين بعض القبائل الليبية وارتكاب جرائم قتل وخطف وحرابة في الجنوب الليبي».